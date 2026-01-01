Спектакль Не боюсь, что люблю

Оповещения от Киноафиши
Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 60 минут
Возраст 16+

О спектакле

Моноспектакль о любви и самоидентификации

В Свердловском академическом театре драмы состоится моноспектакль «Не боюсь, что люблю» с участием актрисы Алены Малковой, которая обращается к творчеству Беллы Ахмадулиной. С юных лет произведения Ахмадулиной вдохновляли артистку своей глубиной и необычностью стиля.

Алена Малкова через поэзию покажет этапы взросления души — от невинной девочки до зрелой женщины. В этом процессе она затронет такие темы, как влюбленность, боль, радость, обида и предательство. Актриса отвечает на важные вопросы о самоидентификации и предназначении, передавая эти размышления зрителям.

Спектакль подойдет тем, кто ценит искренность в исполнении поэзии. Алена стремится говорить открыто, без излишнего пафоса, стремясь установить тесную связь с аудиторией на важные и глубокие темы, в том числе и о любви.

Не пропустите этот уникальный спектакль, который обещает стать важным событием театрального сезона!

Март
Апрель
28 марта суббота
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 500 ₽
25 апреля суббота
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 500 ₽

Фотографии

Не боюсь, что люблю Не боюсь, что люблю Не боюсь, что люблю Не боюсь, что люблю

