Спектакль Не боюсь, что люблю

Моноспектакль о любви и самоидентификации

В Свердловском академическом театре драмы состоится моноспектакль «Не боюсь, что люблю» с участием актрисы Алены Малковой, которая обращается к творчеству Беллы Ахмадулиной. С юных лет произведения Ахмадулиной вдохновляли артистку своей глубиной и необычностью стиля.

Алена Малкова через поэзию покажет этапы взросления души — от невинной девочки до зрелой женщины. В этом процессе она затронет такие темы, как влюбленность, боль, радость, обида и предательство. Актриса отвечает на важные вопросы о самоидентификации и предназначении, передавая эти размышления зрителям.

Спектакль подойдет тем, кто ценит искренность в исполнении поэзии. Алена стремится говорить открыто, без излишнего пафоса, стремясь установить тесную связь с аудиторией на важные и глубокие темы, в том числе и о любви.

Не пропустите этот уникальный спектакль, который обещает стать важным событием театрального сезона!