Спектакль Не бойся быть счастливым

Проект режиссерской лаборатории «Век Астафьева»

Основой для спектакля послужил эскиз, признанный одним из лучших в рамках режиссерской лаборатории «Век Астафьева». Это диалог в трех частях, исполненный молодыми артистами Театра Армии: Дмитрием Оболонковым, Кариной Балашовой и Александром Рожковским. Действие разворачивается в марте 1942 года, в блокадном Ленинграде, в одной из немногих уцелевших квартир на Фонтанке, в полуразрушенном доме. В этом суровом и холодном времени возникает любовь, которая, возможно, помогает героям выжить.

Режиссерская концепция

Иван Судаков, рассказывая о своем подходе к пьесе, отметил, что его привлекли «живые слова» драматурга. Пьеса Алексея Арбузова, написанная в 1964 году, не выдумана, а отражает настоящие человеческие переживания на фоне исторических событий. Это произведение о людях, живущих и общающихся в условиях войны, в этих неудобных, порой некрасивых, но таких нежных и детских ситуациях, в которых каждый человек мог бы оказаться. Для режиссера важно, чтобы такие «живые» и «светлые» элементы драматургии были актуальны и для сегодняшнего времени.

Исторический контекст и значимость пьесы

Пьеса Алексея Арбузова, которая долгое время пользуется популярностью на сценах России и за рубежом, была успешно поставлена в Театре Армии еще в 1965 году. Постановка под руководством Леонида Хейфеца считается одной из канонических. В этом спектакле, как и в оригинальной пьесе, сочетаются личные истории героев с фоном страшных исторических событий Великой Отечественной войны. Премьера нового спектакля в День освобождения Ленинграда от блокады подчеркивает важность возвращения к этим переживаниям, чтобы снова вспомнить о человеческой силе, любви и надежде в самых тяжелых обстоятельствах.

Спектакль обещает быть эмоционально насыщенным и глубоким, что делает его не только театральным событием, но и значимым вкладом в культурную память о Великой Отечественной войне.