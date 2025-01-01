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Не бойся быть счастливым
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Спектакль Не бойся быть счастливым

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Проект режиссерской лаборатории «Век Астафьева»

Основой для спектакля послужил эскиз, признанный одним из лучших в рамках режиссерской лаборатории «Век Астафьева». Это диалог в трех частях, исполненный молодыми артистами Театра Армии: Дмитрием Оболонковым, Кариной Балашовой и Александром Рожковским. Действие разворачивается в марте 1942 года, в блокадном Ленинграде, в одной из немногих уцелевших квартир на Фонтанке, в полуразрушенном доме. В этом суровом и холодном времени возникает любовь, которая, возможно, помогает героям выжить.

Режиссерская концепция

Иван Судаков, рассказывая о своем подходе к пьесе, отметил, что его привлекли «живые слова» драматурга. Пьеса Алексея Арбузова, написанная в 1964 году, не выдумана, а отражает настоящие человеческие переживания на фоне исторических событий. Это произведение о людях, живущих и общающихся в условиях войны, в этих неудобных, порой некрасивых, но таких нежных и детских ситуациях, в которых каждый человек мог бы оказаться. Для режиссера важно, чтобы такие «живые» и «светлые» элементы драматургии были актуальны и для сегодняшнего времени.

Исторический контекст и значимость пьесы

Пьеса Алексея Арбузова, которая долгое время пользуется популярностью на сценах России и за рубежом, была успешно поставлена в Театре Армии еще в 1965 году. Постановка под руководством Леонида Хейфеца считается одной из канонических. В этом спектакле, как и в оригинальной пьесе, сочетаются личные истории героев с фоном страшных исторических событий Великой Отечественной войны. Премьера нового спектакля в День освобождения Ленинграда от блокады подчеркивает важность возвращения к этим переживаниям, чтобы снова вспомнить о человеческой силе, любви и надежде в самых тяжелых обстоятельствах.

Спектакль обещает быть эмоционально насыщенным и глубоким, что делает его не только театральным событием, но и значимым вкладом в культурную память о Великой Отечественной войне.

Режиссер
Иван Судаков
В ролях
Карина Балашова
Александр Рожковский
Дмитрий Оболонков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Не бойся быть счастливым Не бойся быть счастливым Не бойся быть счастливым Не бойся быть счастливым Не бойся быть счастливым Не бойся быть счастливым Не бойся быть счастливым

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