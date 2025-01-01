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Назим Мустафаев. История одной коллекции
Билеты от 2700₽
Киноафиша Назим Мустафаев. История одной коллекции

Назим Мустафаев. История одной коллекции

16+
Возраст 16+
Билеты от 2700₽

О концерте/спектакле

Встреча с коллекционером Назимом Мустафаевым в лектории «Прямая речь»

Приглашаем вас на уникальную лекцию в лектории «Прямая речь», где вы сможете встретиться с известным коллекционером Назимом Мустафаевым. Летом этого года в Эрмитаже прошла его легендарная выставка о моде ар-деко «Упакованные грёзы», где были представлены редкие платья и обувь 1920–1930-х годов от известных европейских модельеров.

О коллекции Назима Мустафаева

На протяжении более 20 лет Назим Мустафаев собирал уникальную коллекцию обуви от самых известных мировых дизайнеров. В его собрании Shoe Icon можно найти редчайшие предметы, которых нет даже в фондах крупнейших музеев мира. Коллекция насчитывает около 2500 пар обуви, начиная с XVII века. Мустафаев отмечает: «Коллекционирование — это путь и процесс. Если ты не учишься, не осваиваешь что-то новое, то интереса нет никакого».

Темы лекции

Во время лекции вы обсудите:

  • Что такое коллекция и чем коллекционер отличается от собирателя;
  • Зачем собираются коллекции и есть ли в этом цель;
  • Где искать самые редкие экспонаты;
  • Как хранить коллекции и нужно ли участвовать в выставках.

Уникальная возможность

Назим Султанович крайне редко выступает на публике, поэтому эта встреча — редкая возможность узнать о тонкостях коллекционирования из первых уст. После лекции вы сможете задать вопросы о виртуальном музее Shoe Icon и получить ценные советы от одного из ведущих экспертов в области истории обуви и костюма.

Информация о мероприятии

Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться к лекции онлайн!

Купить билет на выставка

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
19:30 от 2700 ₽

Фотографии

Назим Мустафаев. История одной коллекции

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