Приглашаем вас на уникальную лекцию в лектории «Прямая речь», где вы сможете встретиться с известным коллекционером Назимом Мустафаевым. Летом этого года в Эрмитаже прошла его легендарная выставка о моде ар-деко «Упакованные грёзы», где были представлены редкие платья и обувь 1920–1930-х годов от известных европейских модельеров.
На протяжении более 20 лет Назим Мустафаев собирал уникальную коллекцию обуви от самых известных мировых дизайнеров. В его собрании Shoe Icon можно найти редчайшие предметы, которых нет даже в фондах крупнейших музеев мира. Коллекция насчитывает около 2500 пар обуви, начиная с XVII века. Мустафаев отмечает: «Коллекционирование — это путь и процесс. Если ты не учишься, не осваиваешь что-то новое, то интереса нет никакого».
Во время лекции вы обсудите:
Назим Султанович крайне редко выступает на публике, поэтому эта встреча — редкая возможность узнать о тонкостях коллекционирования из первых уст. После лекции вы сможете задать вопросы о виртуальном музее Shoe Icon и получить ценные советы от одного из ведущих экспертов в области истории обуви и костюма.
Примерная продолжительность: 1 час 30 минут
Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться к лекции онлайн!