Встреча с коллекционером Назимом Мустафаевым в лектории «Прямая речь»

Приглашаем вас на уникальную лекцию в лектории «Прямая речь», где вы сможете встретиться с известным коллекционером Назимом Мустафаевым. Летом этого года в Эрмитаже прошла его легендарная выставка о моде ар-деко «Упакованные грёзы», где были представлены редкие платья и обувь 1920–1930-х годов от известных европейских модельеров.

О коллекции Назима Мустафаева

На протяжении более 20 лет Назим Мустафаев собирал уникальную коллекцию обуви от самых известных мировых дизайнеров. В его собрании Shoe Icon можно найти редчайшие предметы, которых нет даже в фондах крупнейших музеев мира. Коллекция насчитывает около 2500 пар обуви, начиная с XVII века. Мустафаев отмечает: «Коллекционирование — это путь и процесс. Если ты не учишься, не осваиваешь что-то новое, то интереса нет никакого».

Темы лекции

Во время лекции вы обсудите:

Что такое коллекция и чем коллекционер отличается от собирателя;

Зачем собираются коллекции и есть ли в этом цель;

Где искать самые редкие экспонаты;

Как хранить коллекции и нужно ли участвовать в выставках.

Уникальная возможность

Назим Султанович крайне редко выступает на публике, поэтому эта встреча — редкая возможность узнать о тонкостях коллекционирования из первых уст. После лекции вы сможете задать вопросы о виртуальном музее Shoe Icon и получить ценные советы от одного из ведущих экспертов в области истории обуви и костюма.

Информация о мероприятии

Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться к лекции онлайн!