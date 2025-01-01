Меню
Nazan Band
Киноафиша Nazan Band

Nazan Band

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Армянский этно-джаз: уникальное музыкальное событие в клубе Эссе

Творческое объединение джазовых подруг Ольги Келешян и Тамары Мартиросян приглашает вас на незабываемый концерт, где традиционные армянские мелодии встретятся с современными аранжировками. Это уникальное событие обещает погрузить слушателей в мир горячего армянского колорита и сложных джазовых гармоний.

Музыка, за пределами времени

Каждый концерт NAZAN BAND – это не просто музыка, а долгожданная встреча со слушателями. В такие моменты создается атмосфера, где каждая песня становится частью нашей общей истории, позволяя забыть о времени и погрузиться в мир эмоций и впечатлений.

Состав группы

На сцене NAZAN BAND выступит команда единомышленников, намечающих новые перфомансы и идеи:

  • Тамара Мартиросян – вокал
  • Ольга Келешян – вокал
  • Элина Келешян – рояль
  • Юрий Подкользин – контрабас
  • Александр Солдатенко – гитара
  • Максим Минеев – барабаны
  • Вячеслав Давидян – перкуссия

Не упустите возможность

Приходите насладиться этим уникальным сочетанием армянской и джазовой музыки. Спектакль NAZAN BAND – это заряд энергии и вдохновения, который подарит вам незабываемые эмоции!

Купить билет на концерт Nazan Band

В других городах
Октябрь
5 октября воскресенье
20:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1200 ₽

