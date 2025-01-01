Творческое объединение джазовых подруг Ольги Келешян и Тамары Мартиросян приглашает вас на незабываемый концерт, где традиционные армянские мелодии встретятся с современными аранжировками. Это уникальное событие обещает погрузить слушателей в мир горячего армянского колорита и сложных джазовых гармоний.
Каждый концерт NAZAN BAND – это не просто музыка, а долгожданная встреча со слушателями. В такие моменты создается атмосфера, где каждая песня становится частью нашей общей истории, позволяя забыть о времени и погрузиться в мир эмоций и впечатлений.
На сцене NAZAN BAND выступит команда единомышленников, намечающих новые перфомансы и идеи:
Приходите насладиться этим уникальным сочетанием армянской и джазовой музыки. Спектакль NAZAN BAND – это заряд энергии и вдохновения, который подарит вам незабываемые эмоции!