Назад в СССР: золотые хиты на корабле
Билеты от 2000₽
Киноафиша Назад в СССР: золотые хиты на корабле

Назад в СССР: золотые хиты на корабле

Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт «Назад в СССР»: золотые хиты на борту теплохода

Приглашаем вас на уникальный концерт «Назад в СССР», который пройдет на борту теплохода. Этот музыкальный вечер перенесет вас в атмосферу советской эпохи с любимыми мелодиями и духом времени.

Живое исполнение классики

ВИА «Шлягер» под руководством солистов Ирины Бобровой и Сергея Шатинина представит золотые хиты советской эстрады. Это возможность насладиться музыкой, которую помнят и поют все — от мала до велика!

Идеальная обстановка

Природа и гладь реки создадут идеальный фон для ваших фото и видео. Этот концерт станет не только музыкальным развлечением, но и прекрасным времяпрепровождением на свежем воздухе.

Комфорт на борту

На теплоходе работает кухня и бар, которые предложат вам разнообразные угощения и напитки. Все это сделает ваш день еще более запоминающимся.

Безопасность и комфорт

Корабль оснащен всем необходимым для безопасного путешествия, а на борту присутствует охрана. Мы следим за тем, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным.

Маршрут и расписание

Посадка начинается в 13:30, а отплытие — в 14:00. Длительность концерта составит 3 часа. Наш теплоход отправляется с Северного речного вокзала (причал №1) и совершит плавание по маршруту: Северный речной вокзал — Канал имени Москвы — парк имени Льва Толстого — Северный речной вокзал. Обратите внимание, что остановки на маршруте не предусмотрены.

Июнь
Июль
Август
Сентябрь
7 июня воскресенье
14:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 3000 ₽
14 июня воскресенье
14:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 3000 ₽
10 июля пятница
14:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽
17 июля пятница
14:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽
21 августа пятница
14:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽
4 сентября пятница
14:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽

