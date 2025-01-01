Назад в 90-е: Погружение в Эпоху Свободы и Диско

Приглашаем вас погрузиться в атмосферу свободы и зажигательного диско на грандиозной музыкальной программе «Назад в 90-е»! Эта ностальгическая вечеринка перенесёт вас в ослепляющую эпоху 90-х, когда популярные эстрадные кумиры захватывали сердца миллионов, а модные шлягеры звучали из каждого бумбокса и кассетного плеера.

Энергия Дискотек

На сцене Театра эстрады вас ждёт настоящая машина времени. Артисты яркого музыкального шоу подарят вам дух авантюризма и непередаваемую позитивную энергетику. В программе прозвучат самые популярные танцевальные песни того времени, которые заставляли нас увеличивать громкость магнитофонов: «Ветер с моря дул», «Зайка моя», «Жёлтые тюльпаны», «Седая ночь», «Ясный мой свет» и многие другие.

Для Всех Поколений

Это шоу станет настоящим праздником для тех, кто ещё вчера танцевал до упаду под хиты «Руки вверх», «Иванушки Int.» и «Стрелки». Мы приглашаем всех, кто повзрослел, но не утратил огонь, который зажигает танцпол и яркие улыбки. Золотые хиты, искромётный юмор и множество приятных сюрпризов гарантируют отличное настроение на зажигательной шоу-программе «Назад в 90-е»!

Важно Знать