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Найтивыход

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О концерте/спектакле

Масштабное шоу Кирилла «Найтивыход» в Воронеже

10 октября в уютном пространстве «Сто Ручьев» пройдет грандиозное музыкальное событие — шоу Кирилла под названием «Найтивыход». Это будет уникальная возможность насладиться как проверенными временем хитами, так и свежими треками артиста.

Что ждет зрителей?

На концерте Кирилл представит свою программу, в которой собраны лучшие композиции, полюбившиеся многим поклонникам. Кроме того, зрители смогут услышать новые песни, которые еще не были презентованы широкой аудитории.

Об атмосфере вечера

Шоу обещает быть наполненным яркими эмоциями и неповторимой атмосферой. Кирилл известен своим умением завести публику, создавая уникальную связь между артистом и зрителями. Это не просто концерт, а настоящее погружение в мир музыки, где каждый сможет почувствовать себя частью большого музыкального события.

Интересные факты о Кирилле

Кирилл — это не только талантливый певец, но и автор многих своих песен. Его стиль сочетает в себе элементы разных музыкальных жанров, что делает его творчество особенно привлекательным для широкой аудитории. Многие его треки уже стали хитами и давно заняли свои места в сердцах поклонников.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Ждем вас 10 октября в «Сто Ручьев»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 10 октября
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
20:00 от 1600 ₽

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