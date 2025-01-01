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найтивыход. Большой осенний концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша найтивыход. Большой осенний концерт

найтивыход. Большой осенний концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Найтивыход: Поэзия страдания в клубе 16 тонн

Проект «Найтивыход» представляет собой уникальное сочетание современной сентиментальной поэзии и выраженных литературных страданий, характерных для рэп-исполнителей, таких как «Макулатура». Этот артист, скрывающийся под загадочным псевдонимом, создает атмосферу, пропитанную эмоциями и глубокими переживаниями.

О чем поет Найтивыход?

В своих произведениях Найтивыход погружает зрителей в мир, наполненный болью от неразделенной любви, алкоголем и окружающим хаосом. Его стихи, полные надрыва и злобы, точно передают чувства, знакомые многим молодым людям. Каждое слово звучит искренне, вызывая резонирующие эмоции у слушателей.

Музыка как дополнение

Драматичные биты, звучащие на фоне его чтения, идеально подчеркивают темный романтический образ исполнителя. Музыкальное оформление создает неповторимую атмосферу, заражая зрителей энергией и погружая их в мир его переживаний.

Где и когда?

Не упустите возможность увидеть Найтивыхода в живую! Концерт пройдет в клубе «16 тонн», который славится своей уникальной атмосферой и качественным звуком. Дата и время выступления — уточняйте на официальном сайте клуба.

Приходите, чтобы насладиться поэзией, которая касается самых сокровенных уголков души, и почувствовать, как слова могут оживить чувства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1200 ₽

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