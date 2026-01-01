Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Найка Казиева
Билеты от 1500₽
Киноафиша Найка Казиева

Найка Казиева

Возраст 18+
О концерте

Стендап от Найки Казиевой в Stand Up Патрики

В стендап-клубе Stand Up Патрики выступит уникальная комедийная актриса Найка Казиева. Она завоевала сердца зрителей своим умением шутить без мата, но с острым сарказмом. В ее выступлениях много правды, самоиронии и абсурда, что делает шоу особенно запоминающимся.

Рекомендуем приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ. Вход на мероприятие подразумевает покупку хотя бы одного напитка, что позволяет наслаждаться атмосферой клуба.

О Найке Казиевой

Найка Казиева — талантливый стендап-комик, известная по участию в шоу «Женский стендап» и «Открытый микрофон». Она также является резиденткой «Stand Up Club #1» и участницей Высшей лиги КВН. Её стиль и уникальные наблюдения о жизни обязательно понравятся ценителям черного юмора.

Уютная атмосфера

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённым столикам или местам. Менеджеры зала помогут комфортно расположиться в порядке очереди, и возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если вы идете в компании, рекомендуем приобретать билеты одним заказом, чтобы сэкономить время и избежать неудобств.

Купить билет на концерт Найка Казиева

Помощь с билетами
Апрель
13 апреля понедельник
21:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1500 ₽

В ближайшие дни

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше