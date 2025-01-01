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Найка Казиева
Билеты от 1500₽
Киноафиша Найка Казиева

Найка Казиева

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Стендап с Найкой Казиевой: Не пропустите!

Найка Казиева — яркая стендап-комик, известная своим острым чувством юмора. Она является участницей популярных шоу «Женский стендап» и «Открытый микрофон», а также резиденткой «Stand Up Club #1» и участницей Высшей лиги КВН. Ее выступления всегда привлекают внимание зрителей и оставляют незабываемые впечатления.

Информация о мероприятии

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что посетители в алкогольном опьянении не допускаются на мероприятие! Это правило помогает создать комфортную и безопасную атмосферу для всех зрителей.

Билеты и размещение

Входные билеты не привязаны к определенному столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала помогут вам удобно разместиться в порядке очереди. Если вы планируете прийти с компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом. Это обеспечит вам возможность сидеть вместе за одним столом.

Если ваша компания покупает билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее. Это позволит организаторам объединить вас как одну группу и разместить за одним столом.

Не упустите шанс насладиться вечеринкой смеха с Найкой Казиевой и проведите вечер в отличной компании!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
19:30 от 1500 ₽

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