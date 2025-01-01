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Билеты
Найка Казиева, Виктория Македонская и Катя Котофеева
Билеты от 1000₽
Киноафиша Найка Казиева, Виктория Македонская и Катя Котофеева

Найка Казиева, Виктория Македонская и Катя Котофеева

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Станд-ап концерт в «Standup Café» с Найкой Казиевой, Викторией Македонской и Катей Котофеевой

Вас ждет незабываемый вечер юмора и смеха! В этом месяце на сцене «Standup Café» выступят три яркие звезды станд-апа: Найка Казиева, Виктория Македонская и Катя Котофеева.

О артистах

Найка Казиева — известная комедиантка, чьи выступления наполнены ироничными наблюдениями о жизни, отношениях и обществе. Найка завоевала популярность благодаря своему уникальному стилю и искренности на сцене.

Виктория Македонская — талантливая комик и сценарист, которая покорила зрителей своим остроумным подходом к повседневным ситуациям. Она часто затрагивает темы, близкие каждому, что делает её выступления особенно актуальными.

Катя Котофеева — молодая комедиантка, которая за короткое время успела завоевать любовь публики. Её свежий взгляд на мир и умение шутить о сложных вещах делают её выступления запоминающимися.

Билеты

Билеты уже в продаже! Успейте приобрести их по доступной цене. Спешите, количество мест ограничено! Подробности на сайте «Standup Café».

Не пропустите!

Это выступление станет отличным поводом провести вечер в компании друзей или порадовать себя dose юмора и позитива. Ждем вас на концерте!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
20:00 от 1000 ₽

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