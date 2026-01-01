Найка Казиева. Сольный концерт
18+
О концерте

Сольный стендап-концерт Найки Казиевой в Москве

Приглашаем вас на вечер, полный юмора и обаяния! Найка Казиева, известная актриса и комик, а также резидент программы «Женский стендап ТНТ», проведет свой сольный концерт в стиле, который не оставит равнодушным ни одного зрителя. Выступления Найки наполняют зал теплом и солнечным светом, а её умение затрагивать сложные темы делает шутки ещё более запоминающимися.

О Найке Казиевой

Выпускница Театрального Института имени Бориса Щукина, Найка уже давно зарекомендовала себя на сцене. Её комические образы и выразительные отыгрыши легко запоминаются, а каждое слово проникает прямо в сердце зрителя. Не упустите возможность увидеть это уникальное представление вживую!

О месте проведения

Концерт состоится в «Моспродюсер» — современном и стильном концертном зале в центре Москвы. Вас ждет отличная видимость сцены с любого ракурса и полный комфорт во время мероприятия. На территории культурного центра работает буфет, где вы сможете приобрести напитки и закуски.

Информация для гостей

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что концерт имеет возрастное ограничение 18+. На входе потребуется паспорт, лица, не достигшие 18-ти лет, не смогут попасть на мероприятие, даже в сопровождении родителей или законных представителей.

Не упустите шанс насладиться вечерним шоу с участием Найки Казиевой — это будет незабываемый вечер!

Июнь
14 июня воскресенье
18:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
от 1500 ₽

Фотографии

