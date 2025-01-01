Меню
Найка Казиева. Проверка материала
Билеты от 1000₽
Киноафиша Найка Казиева. Проверка материала

Найка Казиева. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Свежий стендап от Найки Казиевой

Приглашаем вас на выступление известной актрисы и комика Найки Казиевой, которая является участницей популярного проекта «Женский стендап». Готовьтесь к искренним историям, новому юмору и непревзойденной харизме, пронизанной духом Кавказа.

Что ожидать?

На сцене Найка представит захватывающий стендап, наполненный смешными и наблюдательными рассказами о жизни, обыденности и кавказском колорите. Каждый ее выход – это возможность погрузиться в море эмоций и веселья. Смешно, оригинально и, что особенно приятно, кратко — именно так можно охарактеризовать стиль выступлений артистки.

Зачем стоит пойти?

Это не просто стендап, а настоящая встреча с уникальным авторским стилем и харизмой, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. Найка Казиева успешно сочетает юмор с глубиной, делая каждое выступление интересным и незабываемым.

Не упустите возможность насладиться свежим взглядом на комедию от одного из ярких представителей нового поколения юмористов!

19 октября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 1000 ₽

