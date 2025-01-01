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Найка Казиева и Вика Македонская. Проверочный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Найка Казиева и Вика Македонская. Проверочный концерт

Найка Казиева и Вика Македонская. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Приглашение на проверочный концерт Найки Казиевой и Вики Македонской

Мы рады сообщить, что на сцене «Большевик Лофт» состоится незабываемый вечер с любимыми резидентами шоу «Женский Стендап ТНТ» — Найкой Казиевой и Викой Македонской. Этот талантливый дуэт порадует зрителей ярким и искренним выступлением в жанре Stand Up.

О спектакле

Найка Казиева и Вика Македонская — это не только талантливые комики, но и настоящие мастерцы взаимодействия с аудиторией. Их выступления насыщены юмором, остроумными наблюдениями и актуальными темами, которые близки каждому. Этот вечер обещает быть полным смеха и положительных эмоций!

Меню и атмосфера

«Большевик Лофт» радует гостей не только своим шоу, но и разнообразным меню, в котором представлены блюда европейской и русской кухни с авторской подачей. Не упустите возможность насладиться вкусной едой в уютной атмосфере!

Полезная информация

  • Дата и время: Сбор гостей за час до начала программы.
  • Парковка: Бесплатная парковка для всех гостей.
  • Возрастное ограничение: 18+

Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек по заказам на кухню. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Не пропустите этот вечер, наполненный смехом и радостью!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
21:00 от 1000 ₽

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