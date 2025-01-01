Найка Казиева и Вика Македонская. Проверочный концерт

Приглашение на проверочный концерт Найки Казиевой и Вики Македонской

Мы рады сообщить, что на сцене «Большевик Лофт» состоится незабываемый вечер с любимыми резидентами шоу «Женский Стендап ТНТ» — Найкой Казиевой и Викой Македонской. Этот талантливый дуэт порадует зрителей ярким и искренним выступлением в жанре Stand Up.

О спектакле

Найка Казиева и Вика Македонская — это не только талантливые комики, но и настоящие мастерцы взаимодействия с аудиторией. Их выступления насыщены юмором, остроумными наблюдениями и актуальными темами, которые близки каждому. Этот вечер обещает быть полным смеха и положительных эмоций!

Меню и атмосфера

«Большевик Лофт» радует гостей не только своим шоу, но и разнообразным меню, в котором представлены блюда европейской и русской кухни с авторской подачей. Не упустите возможность насладиться вкусной едой в уютной атмосфере!

Полезная информация

Дата и время: Сбор гостей за час до начала программы.

Сбор гостей за час до начала программы. Парковка: Бесплатная парковка для всех гостей.

Бесплатная парковка для всех гостей. Возрастное ограничение: 18+

Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек по заказам на кухню. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Не пропустите этот вечер, наполненный смехом и радостью!