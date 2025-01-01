Найка Казиева и Вика Македонская - стендап концерт

Стендап концерт Найки Казиевой и Вики Македонской

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт любимых артистов жанра Stand Up – Найки Казиевой и Вики Македонской, резидентов шоу «Женский Стендап ТНТ». Это яркий и харизматичный дуэт, который не оставит вас равнодушными!

Уникальная атмосфера

Мероприятие пройдет в уютном «Большевик Лофт», где вас ждет не только отличное шоу, но и разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Подарите себе вечер смеха и наслаждения вкусной едой!

Подготовьтесь к вечеру

Рекомендуем приходить заранее – за полчаса до начала программы. Это время вы сможете провести в общении с друзьями, насладиться атмосферой и зарядиться позитивными эмоциями.

Дополнительная информация

Обратите внимание, что вход на мероприятие ограничен по возрасту: 18+. Не забудьте взять с собой паспорт!

Ждем вас на вечере, который подарит море улыбок и хорошего настроения!