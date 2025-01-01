Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Найка Казиева и Самвел Кафьян
Билеты от 2000₽
Киноафиша Найка Казиева и Самвел Кафьян

Найка Казиева и Самвел Кафьян

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт «Найка Казиева и Самвел Кафьян» в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на захватывающий стендап-концерт, который состоится в уютном Stand Up Store Moscow. На сцене встретятся два ярких представителя комедийной сцены – Найк Казиев и Самвел Кафьян.

О выступлении

Этот вечер обещает быть насыщенным и незабываемым! Оба комика известны своим уникальным стилем и умением находить юмор в самых неожиданных ситуациях. Их живое взаимодействие с публикой и остроумные шутки не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Интересные факты

  • Найк Казиев – обладатель множества наград в области стендапа, его выступления отличаются необычным подходом к обыденным темам.
  • Самвел Кафьян – известен своими импровизациями и умением подстраиваться под настроение зала, что делает каждое его выступление уникальным.
  • Stand Up Store – это не только место для стендапа, но и культурный центр, где проходят различные мероприятия, включая мастер-классы и открытые микрофоны.

Когда и где

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего вечера! Концерт состоится в Stand Up Store Moscow в ближайшую субботу. Приходите с друзьями и готовьтесь к вечеру смеха и хорошего настроения!

Билеты можно приобрести на сайте театра. Спешите, количество мест ограничено!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Большой стендап от топ-комиков каждый день
18+
Юмор
Большой стендап от топ-комиков каждый день
31 августа в 19:00 Spaten Haus Grand
от 990 ₽
Дискотека 80-90-х
12+
Поп
Дискотека 80-90-х
8 августа в 19:00 Северный речной вокзал
от 2000 ₽
Django Friends
18+
Джаз
Django Friends
5 августа в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше