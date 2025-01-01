Найка Казиева и Самвел Кафьян

Приглашаем вас на захватывающий стендап-концерт, который состоится в уютном Stand Up Store Moscow. На сцене встретятся два ярких представителя комедийной сцены – Найк Казиев и Самвел Кафьян.
Этот вечер обещает быть насыщенным и незабываемым! Оба комика известны своим уникальным стилем и умением находить юмор в самых неожиданных ситуациях. Их живое взаимодействие с публикой и остроумные шутки не оставят равнодушными ни одного зрителя.
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего вечера! Концерт состоится в Stand Up Store Moscow в ближайшую субботу. Приходите с друзьями и готовьтесь к вечеру смеха и хорошего настроения!
Билеты можно приобрести на сайте театра. Спешите, количество мест ограничено!