Стендап-концерт «Найка Казиева и Самвел Кафьян» в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на захватывающий стендап-концерт, который состоится в уютном Stand Up Store Moscow. На сцене встретятся два ярких представителя комедийной сцены – Найк Казиев и Самвел Кафьян.

О выступлении

Этот вечер обещает быть насыщенным и незабываемым! Оба комика известны своим уникальным стилем и умением находить юмор в самых неожиданных ситуациях. Их живое взаимодействие с публикой и остроумные шутки не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Интересные факты

Найк Казиев – обладатель множества наград в области стендапа, его выступления отличаются необычным подходом к обыденным темам.

– обладатель множества наград в области стендапа, его выступления отличаются необычным подходом к обыденным темам. Самвел Кафьян – известен своими импровизациями и умением подстраиваться под настроение зала, что делает каждое его выступление уникальным.

– известен своими импровизациями и умением подстраиваться под настроение зала, что делает каждое его выступление уникальным. Stand Up Store – это не только место для стендапа, но и культурный центр, где проходят различные мероприятия, включая мастер-классы и открытые микрофоны.

Когда и где

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего вечера! Концерт состоится в Stand Up Store Moscow в ближайшую субботу. Приходите с друзьями и готовьтесь к вечеру смеха и хорошего настроения!

Билеты можно приобрести на сайте театра. Спешите, количество мест ограничено!