Найка Казиева и Катя Котофеева
18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Воздушный юмор: Найка Казиева и Катя Котофеева на стендап концерте

Приглашаем всех любителей хорошего юмора на неповторимый стендап концерт с участием Найки Казиевой и Кати Котофеевой, который пройдет в Standup Café. Эти талантливые комики подарят зрителям вечер смеха и положительных эмоций.

О выступающих

Найка Казиева — известная комедиантка, чьи шутки поражают наблюдательностью и остроумием. Ее стиль сочетает в себе иронию и глубокие наблюдения за жизнью, что делает ее выступления особенно запоминающимися.

Катя Котофеева — яркая звезда stand-up сцены, обладающая уникальным чувством юмора. Ее зрелищные номера и искренние взаимодействия с аудиторией всегда вызывают позитивный отклик и улыбки.

Почему стоит посетить

Стендап в Standup Café — это не только вечер веселого смеха, но и возможность увидеть, как два разных взгляда на жизнь могут создать удивительное театральное зрелище. Каждое выступление наполнено свежими идеями и оригинальными шутками, благодаря которым зрители покинут зал в приподнятом настроении.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера! Ведь смех — это лучшее лекарство, а уж с такими комиками он станет особенно сладким.

Купить билет на концерт Найка Казиева и Катя Котофеева

Помощь с билетами
Октябрь
5 октября воскресенье
19:30
Standup Café Москва, Покровка, 16
от 800 ₽

