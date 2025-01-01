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Найк Борзов
Киноафиша Найк Борзов

Найк Борзов

Бывший панк, сделавший инди-музыку на русском популярной 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Найк Борзов приглашает всех на большой сольный концерт в клуб «А2»!

Это событие станет настоящим праздником для поклонников одного из самых ярких и самобытных артистов российской сцены.

Программа

Концерт объединит лучшие хиты музыканта, ставшие саундтреком для целого поколения, и новые композиции, демонстрирующие его музыкальные эксперименты. «Лошадка», «Верхом на звезде» и другие знаковые треки прозвучат с новой силой, наполняя зал энергией и эмоциями.

Об артисте

Найк Борзов — певец, поэт и композитор, который на протяжении своей карьеры остаётся верен себе и своей музыке. Его творчество — это сочетание глубоких текстов, мощной энергетики и узнаваемого стиля.

Почему стоит посетить

  • Уникальная возможность услышать любимые песни в живом исполнении.
  • Программа, включающая как легендарные хиты, так и новинки.
  • Энергетика клуба «А2», идеально подходящего для масштабных музыкальных событий.

Приходите, чтобы погрузиться в атмосферу искренности, рока и вдохновения вместе с Найком Борзовым!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 декабря
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
19:00 от 1600 ₽

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