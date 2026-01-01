Оповещения от Киноафиши
О концерте

Сольный концерт Найка Борзова в баре Petter

Не пропустите возможность увидеть известного музыканта Найка Борзова в его сольном концерте! Этот концерт пройдет в уютном баре Petter, который славится своими атмосферными вечерами и хорошей музыкой.

Краткая биография

Найк Борзов — один из основателей инди-движения в России, который начал свою карьеру в 1990-х годах. Его музыка сочетает элементы рока и авторской песни, что привлекает слушателей всех возрастов. Борзов стал известен своими глубокими текстами и незабываемым вокалом.

Что ожидать от концерта?

На концерте Найк исполнит не только свои старые хиты, но и новые композиции. Атмосфера будет особенной: близость к артисту и возможность увидеть его вживую сделает вечер незабываемым. Это шанс насладиться живым звуком и зарядиться позитивной энергией.

Приходите и станьте частью незабываемого музыкального события!

Август
13 августа четверг
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 9500 ₽

