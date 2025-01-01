Концерт Найка Борзова: Звезда инди-сцены в Roof Live

«Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» — эти хиты знакомы каждому уважающему себя фанату рок-музыки. Именно благодаря этим песням Найк Борзов завоевал всероссийскую любовь и славу. Его уникальный вокал невозможно спутать ни с чем другим.

Краткая биография

Найк Борзов — певец, композитор и поэт, родоначальник инди-движения в России. Сольную карьеру музыкант начал в 90-х годах, а на всю страну прославился в нулевых с суперхитом «Лошадка» и двумя каноническими альбомами: «Супермен» и «Заноза».

Концерт в Roof Live

27 августа Найк Борзов выступит с большим концертом в Roof Live. Зрители смогут насладиться любимыми композициями, музыкальными сюрпризами и невероятной атмосферой. Это шанс погрузиться в мир бесконечных космических энергий, которые дарит творчество музыканта.

Не пропустите!

Такое событие пропускать непозволительно! Приглашаем всех поклонников музыки и ценителей качественного звука на этот незабываемый концерт.