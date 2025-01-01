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Найк Борзов
Киноафиша Найк Борзов

Найк Борзов

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Найка Борзова: Звезда инди-сцены в Roof Live

«Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» — эти хиты знакомы каждому уважающему себя фанату рок-музыки. Именно благодаря этим песням Найк Борзов завоевал всероссийскую любовь и славу. Его уникальный вокал невозможно спутать ни с чем другим.

Краткая биография

Найк Борзов — певец, композитор и поэт, родоначальник инди-движения в России. Сольную карьеру музыкант начал в 90-х годах, а на всю страну прославился в нулевых с суперхитом «Лошадка» и двумя каноническими альбомами: «Супермен» и «Заноза».

Концерт в Roof Live

27 августа Найк Борзов выступит с большим концертом в Roof Live. Зрители смогут насладиться любимыми композициями, музыкальными сюрпризами и невероятной атмосферой. Это шанс погрузиться в мир бесконечных космических энергий, которые дарит творчество музыканта.

Не пропустите!

Такое событие пропускать непозволительно! Приглашаем всех поклонников музыки и ценителей качественного звука на этот незабываемый концерт.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 27 августа
Roof Live Ростов-на-Дону, просп. Космонавтов, 19а/28ж, крыша
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Найк Борзов Найк Борзов

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