Найк Борзов

Концерт Найка Борзова в Екатеринбурге

Каждое выступление Найка Борзова — это настоящее музыкальное наслаждение. Его песни легендарны, а голос невозможно спутать ни с чем другим в мире. Артист подарит зрителям возможность насладиться любимыми хитами.

Знакомые хиты

На концерте прозвучат такие знаковые композиции, как «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова» и «Одна она». Эти песни, ставшие визитной карточкой русской инди-музыки, завоевали тысячи сердец за 20 лет творчества музыканта.

Незабываемая атмосфера

Не упустите шанс насладиться незабываемой атмосферой начала лета в компании любимого артиста. Концерт обещает стать ярким событием и подарить множество положительных эмоций!