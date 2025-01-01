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Найк Борзов
Киноафиша Найк Борзов

Найк Борзов

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Найка Борзова в Екатеринбурге

Каждое выступление Найка Борзова — это настоящее музыкальное наслаждение. Его песни легендарны, а голос невозможно спутать ни с чем другим в мире. Артист подарит зрителям возможность насладиться любимыми хитами.

Знакомые хиты

На концерте прозвучат такие знаковые композиции, как «Лошадка», «Верхом на звезде», «Три слова» и «Одна она». Эти песни, ставшие визитной карточкой русской инди-музыки, завоевали тысячи сердец за 20 лет творчества музыканта.

Незабываемая атмосфера

Не упустите шанс насладиться незабываемой атмосферой начала лета в компании любимого артиста. Концерт обещает стать ярким событием и подарить множество положительных эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 26 октября
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
20:00 от 2200 ₽

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