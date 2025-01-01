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Найк Борзов
Киноафиша Найк Борзов

Найк Борзов

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Найк Борзов: Концерт в Palazzo

«Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» — эти хиты знакомы каждому уважающему себя поклоннику рок-музыки. Именно благодаря этим песням Найк Борзов завоевал всероссийскую любовь и славу. Его уникальный вокал невозможно спутать ни с одним другим голосом в мире.

О музыканте

Найк Борзов — певец, композитор и поэт, считающийся родоначальником инди-движения в России. Сольную карьеру он начал в 90-х годах, а на всю страну прославился в нулевых. Его суперхит «Лошадка» и канонические альбомы «Супермен» и «Заноза» стали знаковыми для целого поколения.

Концерт в Palazzo

28 августа Найк Борзов даст большой концерт в Palazzo. Зрителей ждут любимые песни, музыкальные сюрпризы и невероятно теплая атмосфера. Не упустите шанс погрузиться в мир космических энергий и насладиться живым выступлением артиста!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 28 августа
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
20:00 от 1700 ₽

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