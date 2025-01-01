Найк Борзов: Концерт в Palazzo

«Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» — эти хиты знакомы каждому уважающему себя поклоннику рок-музыки. Именно благодаря этим песням Найк Борзов завоевал всероссийскую любовь и славу. Его уникальный вокал невозможно спутать ни с одним другим голосом в мире.

О музыканте

Найк Борзов — певец, композитор и поэт, считающийся родоначальником инди-движения в России. Сольную карьеру он начал в 90-х годах, а на всю страну прославился в нулевых. Его суперхит «Лошадка» и канонические альбомы «Супермен» и «Заноза» стали знаковыми для целого поколения.

Концерт в Palazzo

28 августа Найк Борзов даст большой концерт в Palazzo. Зрителей ждут любимые песни, музыкальные сюрпризы и невероятно теплая атмосфера. Не упустите шанс погрузиться в мир космических энергий и насладиться живым выступлением артиста!

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