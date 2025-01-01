Концерт Найка Борзова в Самаре: не пропустите!

«Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» — эти хиты известны каждому уважающему себя фанату рок-музыки. Песни, которые принесли Найку Борзову всероссийскую славу, стали настоящими классиками. Его вокал невозможно спутать ни с одним другим голосом в мире.

Звезда инди-сцены

Найк Борзов — не только певец, но и композитор, поэт, а также родоначальник инди-движения в России. Сольную карьеру музыкант начал в 90-х годах, а на всю страну прославился в нулевых с суперхитом «Лошадка» и двумя культовыми альбомами «Супермен» и «Заноза».

Детали концерта

14 августа Найк Борзов выступит с большим концертом в Roof Live. Зрителей ожидают любимые песни, музыкальные сюрпризы и невероятно теплая атмосфера. Концерт обещает быть насыщенным космической энергией, которая так характерна для творчества Борзова.

Не упустите шанс!

Пропускать такое событие — непозволительно! Приходите и насладитесь уникальным атмосферным шоу от одного из самых ярких представителей российской рок-музыки.