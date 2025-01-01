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Найк Борзов
Киноафиша Найк Борзов

Найк Борзов

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Найка Борзова в Самаре: не пропустите!

«Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» — эти хиты известны каждому уважающему себя фанату рок-музыки. Песни, которые принесли Найку Борзову всероссийскую славу, стали настоящими классиками. Его вокал невозможно спутать ни с одним другим голосом в мире.

Звезда инди-сцены

Найк Борзов — не только певец, но и композитор, поэт, а также родоначальник инди-движения в России. Сольную карьеру музыкант начал в 90-х годах, а на всю страну прославился в нулевых с суперхитом «Лошадка» и двумя культовыми альбомами «Супермен» и «Заноза».

Детали концерта

14 августа Найк Борзов выступит с большим концертом в Roof Live. Зрителей ожидают любимые песни, музыкальные сюрпризы и невероятно теплая атмосфера. Концерт обещает быть насыщенным космической энергией, которая так характерна для творчества Борзова.

Не упустите шанс!

Пропускать такое событие — непозволительно! Приходите и насладитесь уникальным атмосферным шоу от одного из самых ярких представителей российской рок-музыки.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 14 августа
Roof Live Самара, Аэродромная, 47а
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Найк Борзов Найк Борзов

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