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Найк Борзов
Киноафиша Найк Борзов

Найк Борзов

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Найка Борзова в «DOM Печати»

15 ноября в «DOM Печати» пройдет долгожданный концерт Найка Борзова — одного из самых ярких представителей инди-музыки в России. Этот талантливый певец, композитор и поэт известен своими хитами, которые стали настоящими гимнами для поклонников рок-музыки.

Золотые хиты

«Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» — эти песни знакомы каждому, кто ценит качественную музыку. Благодаря им Найк Борзов завоевал всероссийскую любовь и признание. Его уникальный вокал невозможно спутать с другими, он стал настоящим символом своего времени.

Карьерный путь

Сольная карьера Борзова началась в 90-х, но настоящий успех пришел в нулевых, когда он выпустил два культовых альбома — «Супермен» и «Заноза». Эти работы не только закрепили его статус на музыкальной сцене, но и вдохновили новое поколение музыкантов.

Что ожидать на концерте?

На концерте зрители смогут насладиться любимыми хитами и музыкальными сюрпризами, а также окунуться в невероятно теплую атмосферу. Найк Борзов всегда дарит своим поклонникам ощущение космической энергии, и этот вечер не станет исключением.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события — приходите на концерт, который обещает быть незабываемым!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 15 ноября
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
19:00 от 2000 ₽

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