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Найк Борзов
Киноафиша Найк Борзов

Найк Борзов

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Найка Борзова в Нижнем Новгороде

Каждое выступление Найка Борзова — это настоящее музыкальное наслаждение. Его уникальный голос и легендарные песни завоевали сердца слушателей на протяжении более 20 лет. В этот раз артист выступит в Milo Concert Hall, где вместе с вами исполнит свои лучшие хиты.

Звучание, которое невозможно забыть

На концерте прозвучат любимые песни:

  • «Лошадка»
  • «Верхом на звезде»
  • «Три слова»
  • «Одна она»

Эти композиции стали визитной карточкой русской инди-музыки и уже давно нашли отклик в сердцах тысяч поклонников.

Незабываемая атмосфера начала лета

Не упустите шанс погрузиться в магию музыки Найка Борзова и насладиться незабываемой атмосферой. Концерт состоится в начале лета — идеальное время для того, чтобы насладиться живым исполнением и зарядиться позитивной энергией на весь сезон!

Приходите и вместе с нами неситесь «верхом на звезде» на концерт вашего любимого артиста!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 3 ноября
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
20:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

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26 июля в 19:00 Пространство DKRT
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АК-47 и TGK
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АК-47 и TGK
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от 2600 ₽
Lizer
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Хип-хоп
Lizer
16 ноября в 19:00 Premio
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