Найк Борзов

Каждое выступление Найка Борзова — это настоящее музыкальное наслаждение. Его уникальный голос и легендарные песни завоевали сердца слушателей на протяжении более 20 лет. В этот раз артист выступит в Milo Concert Hall, где вместе с вами исполнит свои лучшие хиты.
На концерте прозвучат любимые песни:
Эти композиции стали визитной карточкой русской инди-музыки и уже давно нашли отклик в сердцах тысяч поклонников.
Незабываемая атмосфера начала лета
Не упустите шанс погрузиться в магию музыки Найка Борзова и насладиться незабываемой атмосферой. Концерт состоится в начале лета — идеальное время для того, чтобы насладиться живым исполнением и зарядиться позитивной энергией на весь сезон!
Приходите и вместе с нами неситесь «верхом на звезде» на концерт вашего любимого артиста!