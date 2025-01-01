Найк Борзов

Концерт Найка Борзова в Нижнем Новгороде

Каждое выступление Найка Борзова — это настоящее музыкальное наслаждение. Его уникальный голос и легендарные песни завоевали сердца слушателей на протяжении более 20 лет. В этот раз артист выступит в Milo Concert Hall, где вместе с вами исполнит свои лучшие хиты.

Звучание, которое невозможно забыть

На концерте прозвучат любимые песни:

«Лошадка»

«Верхом на звезде»

«Три слова»

«Одна она»

Эти композиции стали визитной карточкой русской инди-музыки и уже давно нашли отклик в сердцах тысяч поклонников.

Незабываемая атмосфера начала лета

Не упустите шанс погрузиться в магию музыки Найка Борзова и насладиться незабываемой атмосферой. Концерт состоится в начале лета — идеальное время для того, чтобы насладиться живым исполнением и зарядиться позитивной энергией на весь сезон!

Приходите и вместе с нами неситесь «верхом на звезде» на концерт вашего любимого артиста!