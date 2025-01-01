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Найк Борзов
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Найк Борзов

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт Найка Борзова в "Максимилианс"

Музыка, которая запала в сердце миллионов — именно так можно охарактеризовать творчество Найка Борзова. Его хиты «Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она» и «Три слова» знают все, кто любит рок-музыку. Эти песни принесли ему всероссийскую славу, а его уникальный вокал легко узнаваем.

Краткая биография

Найк Борзов — не только певец, но и композитор, поэт, а также один из основателей инди-движения в России. Он начал свою сольную карьеру в 90-х годах, а настоящую популярность приобрел в нулевых с выходом таких альбомов, как «Супермен» и «Заноза». Эти работы навсегда останутся в истории российской музыки.

Что ждать на концерте

13 ноября в "Максимилианс" Найк Борзов порадует своих поклонников большим концертом. Зрителей ждет не только исполнение любимых песен, но и множество музыкальных сюрпризов. Атмосфера вечера обещает быть невероятно теплой, а энергии, создаваемой на сцене, хватит надолго!

Не пропустите!

Этот концерт — уникальная возможность насладиться живым исполнением легенды инди-рока. Пропускать это событие будет непростительно. Убедитесь, что вы находитесь в числе счастливчиков, которые смогут увидеть и услышать Найка Борзова вживую!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 13 ноября
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
20:00 от 2200 ₽

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