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Найк Борзов
Киноафиша Найк Борзов

Найк Борзов

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт Найка Борзова в «Максимилианс»

«Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» — эти хиты знает каждый уважающий себя фанат рок-музыки. Песни Найка Борзова принесли ему всероссийскую любовь и славу, а его уникальный вокал невозможно спутать ни с одним другим.

Кто такой Найк Борзов?

Найк Борзов — певец, композитор и поэт, который стал родоначальником инди-движения в России. Свою сольную карьеру он начал в 90-х, но по-настоящему прославился в нулевых с суперхитом «Лошадка» и двумя культовыми альбомами «Супермен» и «Заноза».

Что ожидать на концерте?

16 ноября Найк Борзов выступит с большим концертом в «Максимилианс». Зрителей ждут любимые песни, музыкальные сюрпризы и невероятно теплая атмосфера. Концерт обещает быть насыщенным космическими энергиями, которые так характерны для творчества артиста.

Не пропустите!

Пропускать это событие непозволительно для всех поклонников рок-музыки. Убедитесь, что вы в числе зрителей на этом ярком концерте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 16 ноября
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
19:00 от 2000 ₽

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