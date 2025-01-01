Концерт Найка Борзова в «Максимилианс»

«Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» — эти хиты знает каждый уважающий себя фанат рок-музыки. Песни Найка Борзова принесли ему всероссийскую любовь и славу, а его уникальный вокал невозможно спутать ни с одним другим.

Кто такой Найк Борзов?

Найк Борзов — певец, композитор и поэт, который стал родоначальником инди-движения в России. Свою сольную карьеру он начал в 90-х, но по-настоящему прославился в нулевых с суперхитом «Лошадка» и двумя культовыми альбомами «Супермен» и «Заноза».

Что ожидать на концерте?

16 ноября Найк Борзов выступит с большим концертом в «Максимилианс». Зрителей ждут любимые песни, музыкальные сюрпризы и невероятно теплая атмосфера. Концерт обещает быть насыщенным космическими энергиями, которые так характерны для творчества артиста.

Не пропустите!

Пропускать это событие непозволительно для всех поклонников рок-музыки. Убедитесь, что вы в числе зрителей на этом ярком концерте!