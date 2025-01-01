Концерт Найка Борзова в «Порту 219»

«Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» — эти хиты знакомы каждому уважающему себя фанату рок-музыки. Песни, ставшие символами целой эпохи, принесли Найку Борзову всероссийскую любовь и славу. Его уникальный вокал невозможно спутать ни с чем другим.

Краткая биография

Найк Борзов — певец, композитор и поэт, ставший родоначальником инди-движения в России. Сольную карьеру он начал в 90-х годах, а настоящую популярность приобрел в нулевых. Его суперхит «Лошадка» стал визитной карточкой, а альбомы «Супермен» и «Заноза» укрепили его статус на музыкальной сцене.

Что ожидать на концерте

26 августа Найк Борзов даст большой концерт в Порт 219. Зрителей ждут любимые песни, музыкальные сюрпризы и невероятно теплая атмосфера. Концерт обещает быть насыщенным космическими энергиями, которые сделают вечер незабываемым.

Не пропустите!

Для всех поклонников инди-музыки это мероприятие просто незаменимо. Пропустить концерт Найка Борзова будет непозволительно!