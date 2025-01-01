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Найк Борзов
Киноафиша Найк Борзов

Найк Борзов

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Найка Борзова в «Порту 219»

«Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» — эти хиты знакомы каждому уважающему себя фанату рок-музыки. Песни, ставшие символами целой эпохи, принесли Найку Борзову всероссийскую любовь и славу. Его уникальный вокал невозможно спутать ни с чем другим.

Краткая биография

Найк Борзов — певец, композитор и поэт, ставший родоначальником инди-движения в России. Сольную карьеру он начал в 90-х годах, а настоящую популярность приобрел в нулевых. Его суперхит «Лошадка» стал визитной карточкой, а альбомы «Супермен» и «Заноза» укрепили его статус на музыкальной сцене.

Что ожидать на концерте

26 августа Найк Борзов даст большой концерт в Порт 219. Зрителей ждут любимые песни, музыкальные сюрпризы и невероятно теплая атмосфера. Концерт обещает быть насыщенным космическими энергиями, которые сделают вечер незабываемым.

Не пропустите!

Для всех поклонников инди-музыки это мероприятие просто незаменимо. Пропустить концерт Найка Борзова будет непозволительно!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 26 августа
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

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Оркестр CAGMO. Симфония Ведьмак при свечах
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от 2800 ₽
Фактор 2. Все хиты за 25 лет
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Поп
Фактор 2. Все хиты за 25 лет
22 августа в 19:30 Краснодарский ДК железнодорожников
от 1800 ₽
25/17. Русский подорожник. 10 лет.
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25/17. Русский подорожник. 10 лет.
24 августа в 20:00 Кроп Arena
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