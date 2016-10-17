Найк Борзов. Электричество

Живой концерт Найка Борзова в клубе «16 Тонн»

Искусство живой музыки обретёт новое звучание благодаря электрическому концерту одного из самых ярких представителей инди-рока – Найка Борзова. Этот уникальный формат события объединяет в себе пронзительность редких треков, неожиданные аранжировки и хоровое исполнение залом его известных хитов.

О программе концерта

На концерте можно будет услышать не только любимые ранние композиции, но и самые лучшие песни из всех альбомов артиста. Живые выступления Найка всегда ценятся зрителями за их эмоциональную насыщенность и глубокую лирику. Его пронзительный голос и философские тексты становятся визитной карточкой, а рок-н-ролльный драйв создаёт неповторимую атмосферу.

Камера и драйв в «16 Тонн»

Локация «16 Тонн» с её камерным пространством идеально подходит для таких концертов, создавая близость между артистом и слушателями. Здесь каждый сможет ощутить все нюансы музыкального исполнения, а драйв Найка обязательно достигнет своей кульминации. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!