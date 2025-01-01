Меню
0+
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Первый сольный концерт НайдИ — 3 сентября в 16 Тонн

НайдИ — восходящая звезда музыкального горизонта Velvet Music, готовится к своему первому сольному концерту. 3 сентября в клубе 16 Тонн она порадует своих поклонников ярким и эмоциональным выступлением.

Феноменальный звук и неповторимый стиль

В творчестве НайдИ гармонично сочетаются неординарность и лиричность. Ее хиты, такие как «Куда уходят кошки», «А что потом», «Парень» и «Чай», стали настоящими фаворитами на крупнейших радиостанциях России. Эти песни уже завоевали сердца слушателей, собрав сотни тысяч просмотров в социальных сетях.

Что ожидать от концерта

На концерте вас ждет взрыв эмоций: энергия, ирония и оригинальные тексты, дополняемые завораживающими танцами. Исполнение будет на 100% искренним, что создаст уникальную атмосферу единения артистки и зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого событие! До встречи 3 сентября!

3 сентября
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
20:00 от 500 ₽

