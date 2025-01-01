Променад «Найденное» в культурном центре «Короленко, 18»

В культурном центре «Короленко, 18» открылась уникальная выставка и променад под названием «Найденное». На втором этаже деревянного дома, построенного в 1894 году, собраны 14 предметов, принадлежавших жителям квартала в разные эпохи. Каждая из этих вещей – это не просто артефакт, а настоящая история, представленная через аудиогид, который расскажет о людях, времени и ценности обыденного.

Что вас ждет?

Сокровенное путешествие во времени: 14 подлинных предметов из жизни обитателей квартала открывают окно в мир прошлого через трогательные аудиоистории.

14 подлинных предметов из жизни обитателей квартала открывают окно в мир прошлого через трогательные аудиоистории. Поэтичное погружение в прошлое: выставка, где реальные воспоминания переплетаются с художественным вымыслом, а голос рассказчика проведет вас по комнатам, наполненным фантомами прежней жизни.

выставка, где реальные воспоминания переплетаются с художественным вымыслом, а голос рассказчика проведет вас по комнатам, наполненным фантомами прежней жизни. Осязаемая история: возможность увидеть дом 1894 года в момент его метаморфозы—после реставрации, но с сохраненной аурой прожитых лет, где трещины на стенах и следы обоев становятся частью экспозиции.

возможность увидеть дом 1894 года в момент его метаморфозы—после реставрации, но с сохраненной аурой прожитых лет, где трещины на стенах и следы обоев становятся частью экспозиции. Археология памяти: пройдите сквозь невидимые слои времени, где каждый артефакт хранит в себе эмоциональную связь с прошлым.

О формате программы

Променад проходит в наушниках по выставке, продолжительностью 50 минут. Посещение возможно индивидуально, но в составе группы до 15 человек. Возрастное ограничение: 12+

Место проверки билетов: Инфоцентр, Короленко, 18 (1 этаж).

Место проведения: Культурный центр, Короленко, 18 (2 этаж).