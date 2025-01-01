Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Найденное
Киноафиша Найденное

Найденное

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Променад «Найденное» в культурном центре «Короленко, 18»

В культурном центре «Короленко, 18» открылась уникальная выставка и променад под названием «Найденное». На втором этаже деревянного дома, построенного в 1894 году, собраны 14 предметов, принадлежавших жителям квартала в разные эпохи. Каждая из этих вещей – это не просто артефакт, а настоящая история, представленная через аудиогид, который расскажет о людях, времени и ценности обыденного.

Что вас ждет?

  • Сокровенное путешествие во времени: 14 подлинных предметов из жизни обитателей квартала открывают окно в мир прошлого через трогательные аудиоистории.
  • Поэтичное погружение в прошлое: выставка, где реальные воспоминания переплетаются с художественным вымыслом, а голос рассказчика проведет вас по комнатам, наполненным фантомами прежней жизни.
  • Осязаемая история: возможность увидеть дом 1894 года в момент его метаморфозы—после реставрации, но с сохраненной аурой прожитых лет, где трещины на стенах и следы обоев становятся частью экспозиции.
  • Археология памяти: пройдите сквозь невидимые слои времени, где каждый артефакт хранит в себе эмоциональную связь с прошлым.

О формате программы

Променад проходит в наушниках по выставке, продолжительностью 50 минут. Посещение возможно индивидуально, но в составе группы до 15 человек. Возрастное ограничение: 12+

Место проверки билетов: Инфоцентр, Короленко, 18 (1 этаж).

Место проведения: Культурный центр, Короленко, 18 (2 этаж).

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 15 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
12:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
12:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 17 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
12:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 19 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
12:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 20 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
12:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 21 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
12:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 22 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
12:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 23 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
12:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 24 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
12:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 26 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
12:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 27 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
12:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 28 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
12:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 29 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
12:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 30 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
12:00 от 300 ₽
Нижний Новгород, 31 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 18
12:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
17 августа в 14:00 Музей «В Тишине»
от 450 ₽
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
0+
Естественно-научные
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
29 августа в 17:00 Планетарий
от 300 ₽
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
16 августа в 13:00 Музей «В Тишине»
от 1200 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше