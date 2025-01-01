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Киноафиша "Навстречу виртуозам". М.Шалгина скрипка, Д.Петров скрипка, аб-т №6

"Навстречу виртуозам". М.Шалгина скрипка, Д.Петров скрипка, аб-т №6

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 декабря
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 700 ₽

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