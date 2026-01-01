По повести Айгиза Баймухаметова «Не оставляй, мама!»

Айгиз Баймухаметов — автор трогательной повести «Не оставляй, мама!», в которой рассказывается о судьбах детей, оставшихся сиротами и вынужденных жить в детском доме. Книга наполнена историями о боли, потере, суровых испытаниях, которые либо закаляют характер, либо ломают его.

Идея спектакля

Режиссёр Ильсур Казакбаев делится своей мыслью: «У каждого человека есть мечты. У детей — тоже. Но у детдомовских детей они сильнее, глубже, серьёзнее, хотя сбываются реже, почти никогда. Мечты живут своей жизнью, а если и исполняются, то не так, как хотелось бы». Спектакль поднимает вопрос о значении мечты и её месте в жизни тех, кто вынужден выживать в условиях, где надежда часто угасает.

Особенности постановки

Сценический вариант постановки получил название «Хыялга каршы», что на башкирском языке звучит неоднозначно: одновременно «Навстречу мечте» и «Наперекор мечте». В спектакле заняты молодые артисты, которые не играют, а рассказывают истории, передавая их от лица самых разных персонажей: мужчин, женщин, стариков, детей и даже мифических сущностей. Актёры выступают как лицедеи, меняя маски и показывая многогранность человеческих судеб.

Основная идея

Это спектакль о поиске себя, о надежде и о том, как суровая реальность детского дома может изменить человека. Он заставляет задуматься о том, что мечты могут быть разными: сбываться вопреки всему или оставаться лишь грёзами.

Спектакль не оставляет равнодушным, напоминая зрителям о том, что мечты — это то, что держит нас на плаву, даже в самых трудных условиях.

.