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Наводнение

16+
Возраст 16+

О квесте

Квест для взрослых в самом центре Петербурга

Готовьтесь к экстренной ситуации: на город надвигается шторм высшей пятой категории! Автоматика дамбы, последнего рубежа защиты, бессильна. Вода уже преодолела первые заслоны, и именно вы — аварийная бригада — являетесь последней надеждой миллионов горожан.

Ваша задача непростая: за 90 минут найти заброшенные ручные шлюзы и открыть их, прежде чем катастрофа приведёт к затоплению. Вода поднимается стремительно, и первым на дно уйдёт здание, в котором вы оказались заперты. Каждая секунда на счету, и вам предстоит справиться с давлением, страхом и самим натиском стихии.

Напряжение и адреналин

Квест «Наводнение» — это не просто игра, а настоящее приключение, где от ваших решений зависит исход. Атмосфера надвигающейся катастрофы, звуки прибывающей воды и замкнутое пространство создают уникальный опыт, который не оставит вас равнодушным.

Историческая основа

Интересно, что квест основан на реальных событиях, и именно Санкт-Петербург знает, что такое наводнения. Таким образом, вас ждёт не только развлечение, но и возможность задуматься о влиянии стихии на жизнь города.

Условия участия

Квест доступен для самостоятельного прохождения с 16 лет, а для участников от 14 лет — только в сопровождении взрослых.

Локация и другие квесты

Квест проходит на Площади Восстания, в самом центре Петербурга, всего в нескольких минутах от метро. Здесь же доступны другие популярные квесты, такие как «Побег Гудини» и «Тайна заброшенного приюта». Если после «Наводнения» вам захочется чего-то более напряжённого, обратите внимание на хоррор-квесты или страшные квесты с актёрами — для любителей острых ощущений!

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9 сентября
12 августа среда
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
13 августа четверг
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
14 августа пятница
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15 августа суббота
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
16 августа воскресенье
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
17 августа понедельник
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18 августа вторник
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
19 августа среда
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
20 августа четверг
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21 августа пятница
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
22 августа суббота
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
23 августа воскресенье
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
24 августа понедельник
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
25 августа вторник
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
26 августа среда
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
27 августа четверг
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
28 августа пятница
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
29 августа суббота
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
30 августа воскресенье
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
31 августа понедельник
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
1 сентября вторник
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
2 сентября среда
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
3 сентября четверг
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
4 сентября пятница
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
5 сентября суббота
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
6 сентября воскресенье
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7500 ₽
7 сентября понедельник
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
8 сентября вторник
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
9 сентября среда
12:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
Взаперти на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
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