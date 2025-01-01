Меню
Киноафиша Наводнение

Спектакль Наводнение

Постановка
Бродячая собачка. Новая сцена 18+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по рассказу Евгения Замятина «Наводнение» на новой сцене театра Бродячая собачка

Спектакль поставлен по рассказу Евгения Замятина «Наводнение». Эта трагическая женская история раскрывается без участия актеров-мужчин. Постановщики делают акцент на внутреннем мире главной героини, которая воображает мужские образы через детали: сапоги, тяжелое дыхание, папиросный дым.

Создатели и концепция

Режиссером спектакля выступила Анна Коонен, а художником — Александра Громова. Оба являются выпускницами мастерской Бориса Константинова и Виктора Антонова в ГИТИСе. Их работа создает на сцене атмосферу обреченности и отчаяния, где пространство из грубо сколоченных досок то замыкается, то открывается, позволяя зрителям увидеть всеобъемлющий страх.

Символика и визуальный ряд

В спектакле вода становится символом неизбежного страха, который постепенно подступает к героине. Это создает напряженную и тревожную атмосферу, которая захватывает зрителей с первых минут.

Исполнители ролей

Все роли в спектакле исполняют талантливые актрисы: Дарина Осетрова, Ирина Кармашова и Анна Насонова. Каждая из них вносит свой уникальный вклад в реализацию задумки режиссера, создавая многогранные образы.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и эмоциональную постановку, которая заставит задуматься о внутреннем мире и страхах, знакомых многим из нас.

