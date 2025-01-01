Навеки ваш, Сергей Есенин. Евгений Шварц, художественное слово

Музыкально-поэтический вечер в честь Сергея Есенина

Приглашаем вас на уникальное событие, посвященное 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. Евгений Шварц представляет музыкально-поэтический вечер, который объединяет симфоническую музыку, хореографию, поэзию и мемуарную прозу.

Творческая команда

В этот вечер вас будут радовать великолепные профессионалы:

Режиссёр: Татьяна Миткалёва

Татьяна Миткалёва Хореография: Егор Мотузов

Егор Мотузов Автор сценария: Антон Аносов

Атмосфера вечера

Молодой актёр, известный по ролям в таких проектах, как «Карамора», «Этерна. Часть первая» и музыкальном фильме «Пророк. История Александра Пушкина», создаст незабываемую атмосферу. Его исполнение стихотворений Есенина и воспоминаний людей, знавших поэта, позволит зрителям глубже понять ключевые этапы его жизни и творчества.

Театрализованные картины

На сцене предстанут театрализованные образы, каждый из которых будет отражать яркие моменты из жизни классика. Это отличный шанс погрузиться в мир поэзии и ощутить влияние гения, оставившего незгладимый след в литературе.

Не пропустите возможность стать частью этого удивительного вечера, где соединяются музыка, танец и поэзия. Ждем вас!