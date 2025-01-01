Меню
Наваждение
Киноафиша Наваждение

Спектакль Наваждение

18+
Режиссер Дарья Балашова, Мария Кот
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Современная пластическая драма

Спектакль «Как жить, если пульт управления твоей жизни перестал быть в твоих руках» погружает зрителей в мир обостренных чувств и дилемм. Он поднимает вопросы о том, о чем думает человек, когда его действия подчинены строгим правилам, установленным в собственном сознании. Что это: суперсила или слабость? И что произойдет, если кто-то попытается нарушить устоявшиеся ритуалы?

Темы борьбы и любви

Данная работа исследует сложные аспекты борьбы, любви и эгоизма через призму обсессивно-компульсивного расстройства. Здесь каждый момент пропитан напряжением и глубокими эмоциональными конфликтами.

Команда и исполнители

Спектакль создан при участии уникальной группы Клёнин, а режиссура, хореография и сценарий разработаны the.Manka, Дарьей Балашовой и Марией Кот.

В ролях зрителей ожидают увидеть яркие и талантливые выступления актеров Мити Исаенко и Елены Кузьминой.

Купить билет на спектакль Наваждение

Помощь с билетами
В других городах
Январь
9 января пятница
20:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 500 ₽

Фотографии

Наваждение

