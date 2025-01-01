Спектакль Наваждение

Современная пластическая драма

Спектакль «Как жить, если пульт управления твоей жизни перестал быть в твоих руках» погружает зрителей в мир обостренных чувств и дилемм. Он поднимает вопросы о том, о чем думает человек, когда его действия подчинены строгим правилам, установленным в собственном сознании. Что это: суперсила или слабость? И что произойдет, если кто-то попытается нарушить устоявшиеся ритуалы?

Темы борьбы и любви

Данная работа исследует сложные аспекты борьбы, любви и эгоизма через призму обсессивно-компульсивного расстройства. Здесь каждый момент пропитан напряжением и глубокими эмоциональными конфликтами.

Команда и исполнители

Спектакль создан при участии уникальной группы Клёнин, а режиссура, хореография и сценарий разработаны the.Manka, Дарьей Балашовой и Марией Кот.

В ролях зрителей ожидают увидеть яркие и талантливые выступления актеров Мити Исаенко и Елены Кузьминой.

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей драмы, которая заставляет задуматься о природе человеческих чувств и внутренних конфликтов.