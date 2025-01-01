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Спектакль Наваждение

18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Пластическая драма: «НАВАЖДЕНИЕ»

Спектакль «НАВАЖДЕНИЕ» — это уникальное произведение театрального искусства, созданное творческим дуэтом the.MANKA в сотрудничестве с Дарьей Балашовой и Марией Кот. Голос спектакля принадлежит Егору Лябакину, а на сцене зрители увидят талантливого актера Митю Исаенко.

Сюжет и тема

«НАВАЖДЕНИЕ» погружает зрителя в мир, где пульт управления жизнью неожиданно оказывается вне контроля. Что делать, когда мысли и действия подчинены жестким внутренним правилам? Это не просто спектакль, а глубокое исследование человеческой природы через призму обсессивно-компульсивного расстройства.

О чем спектакль?

Главные вопросы, которые ставит спектакль: является ли это ваша суперсила или слабость? Какова цена привычных ритуалов? Что происходит, когда кто-то пытается нарушить привычный порядок вещей? «НАВАЖДЕНИЕ» — это история о борьбе, любви и эгоизме, которая заставляет задуматься о том, как наши внутренние демоны влияют на повседневную жизнь.

Интересные факты

Творческий дуэт the.MANKA известен своим новаторским подходом к театру, сочетая элементы хореографии и драмы. Спектакль обещает быть эмоционально насыщенным, с яркой пластикой и глубокими актёрскими работами, которые позволят зрителям увидеть привычные вещи под новым углом.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!

Режиссер
Дарья Балашова
В ролях
Егор Лябакин
Дмитрий Исаенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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