Большой сольный концерт Navai!

Участник мега-популярного дуэта выходит на сцену с новой историей — теперь сольно, но с теми же любимыми песнями. В этот вечер прозвучат все хиты дуэта и треки с нового сольного альбома.

Да, вы не ослышались: Navai возвращается — один на один со своей аудиторией. Ранее он пел о любви и тоске, теперь — о жизни, как она есть. Но всё это по-прежнему звучит в тех самых знакомых мотивах, которые давно стали вам близки.

Новый сольный альбом

Сольный альбом Navai представляет новое звучание без потери искренности. Это не просто концерт — это настоящая вечеринка, где каждый зритель становится частью шоу.

Приходите. Пойте. Наслаждайтесь. Убедитесь, что Navai — это история, которая продолжается.