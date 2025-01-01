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Navai
Киноафиша Navai

Navai

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Большой сольный концерт Navai!

Участник мега-популярного дуэта выходит на сцену с новой историей — теперь сольно, но с теми же любимыми песнями. В этот вечер прозвучат все хиты дуэта и треки с нового сольного альбома.

Да, вы не ослышались: Navai возвращается — один на один со своей аудиторией. Ранее он пел о любви и тоске, теперь — о жизни, как она есть. Но всё это по-прежнему звучит в тех самых знакомых мотивах, которые давно стали вам близки.

Новый сольный альбом

Сольный альбом Navai представляет новое звучание без потери искренности. Это не просто концерт — это настоящая вечеринка, где каждый зритель становится частью шоу.

Приходите. Пойте. Наслаждайтесь. Убедитесь, что Navai — это история, которая продолжается.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 17 августа
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
20:00 от 2500 ₽
Ростов-на-Дону, 18 августа
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
21:00 от 2800 ₽
Омск, 18 сентября
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
19:00 от 3500 ₽
Новосибирск, 19 сентября
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
19:00 от 2300 ₽
Красноярск, 23 сентября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 2500 ₽
Челябинск, 23 октября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 2300 ₽
Екатеринбург, 24 октября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
19:00 от 3300 ₽
Пермь, 26 октября
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
19:00 от 3500 ₽

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