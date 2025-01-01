Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Navai
Киноафиша Navai

Navai

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Navai в Сочи

Приглашаем вас на незабываемый концерт популярного рэпера Наваи Бакирова (Navai) в Сочи! Этот вечер обещает стать ярким событием для всех поклонников современной музыки.

Сбор гостей: 20:00
Начало выступления: 22:00

Об артистe

Наваи Бакиров — российский рэпер азербайджанского происхождения, который завоевал популярность как в России, так и за ее пределами. Он стал известен благодаря своему участию в дуэте «HammAli & Navai», который подарил слушателям множество хитов. Его музыкальный стиль сочетает в себе элементы рэпа и R&B, что делает его выступления особенно запоминающимися.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт Наваи — это не только возможность насладиться его хитами, но и уникальная атмосфера, которую создаёт артист. В своих выступлениях он сочетает энергичное исполнение с душевными текстами, что позволяет каждому зрителю почувствовать себя частью этого музыкального мира.

Не упустите шанс стать частью этого события! Билеты уже в продаже.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 15 августа
Vinograd Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
20:00 от 4000 ₽

В ближайшие дни

Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
31 июля в 18:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
18+
Поп
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
23 августа в 22:00 Теплоход «Дагомыс»
от 3500 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
26 июля в 18:30 Khosta Spot
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше