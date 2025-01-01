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NAVAI на Речном
Билеты от 3000₽
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NAVAI на Речном

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Navai на пляже «Речной»

Уникальное событие для поклонников музыки! Сольный концерт популярного артиста Navai пройдет на пляже «Речной». Это прекрасная возможность насладиться любимыми хитами дуэта и новыми треками с сольного альбома исполнителя.

Когда и где?

Дата концерта: 2025 год.
Место: пляж «Речной».
Сбор гостей начнется в 15:00, а выход артиста на сцену запланирован на 21:00. Не упустите шанс стать частью яркой пляжной вечеринки!

Что вас ждет?

На концерте будут исполнены все хиты дуэта, которые полюбились многим слушателям, а также новые композиции, которые уже успели завоевать популярность. Готовьтесь петь вместе с Navai под знакомые мелодии!

Интересные факты

Navai — это не просто дуэт, а настоящая музыкальная сенсация, завоевавшая сердца миллионов. Их стиль сочетает элементы поп-музыки и современных трендов, что делает их концерты особенно привлекательными для молодежной аудитории.

Приходите на концерт, чтобы провести незабываемый вечер в компании друзей и любимого артиста!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Речной Москва, Ленинградское ш., 45б, стр. 2а
16:00 от 3000 ₽

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