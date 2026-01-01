Nautilus Pompilius. Вячеслав Бутусов

Неповторимый звук Nautilus Pompilius на сцене VK Stadium

Високая энергетика и глубокие эмоции ждут зрителей на концерте группы Nautilus Pompilius в VK Stadium. Эта знаковая группа, известная своими хитами и поэтическими текстами Ильи Кормильцева, представит ретроспективную программу, в которой собраны самые запоминающиеся композиции коллектива.

Возрождение классики

На сцене выступит Вячеслав Бутусов, который вместе с «Орденом Славы» исполнит знаковые треки в новом прочтении. Это отличный шанс для поклонников не только услышать любимые песни, но и воспринять их в непривычном звучании, наполненном новыми эмоциями и смыслами.

Для кого этот концерт?

Концерт станет настоящим праздником для любителей рок-музыки. Эмоциональные и вдохновляющие выступления Nautilus Pompilius уже много лет вызывают восторг у поклонников, а их музыка входит в культурное наследие многих поколений. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!