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Nautilus Pompilius. Лучшее: Вячеслав Бутусов
Киноафиша Nautilus Pompilius. Лучшее: Вячеслав Бутусов

Nautilus Pompilius. Лучшее: Вячеслав Бутусов

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы»: Возвращение к классике Nautilus Pompilius

Вечер, который нельзя пропустить! Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» представят уникальную программу, посвящённую легендарным песням Nautilus Pompilius. Зрителей ждёт незабываемое путешествие по музыкальной истории, наполненное любимыми хитами и редкими композициями.

Большая ретроспектива

По многочисленным просьбам поклонников, музыканты собрали обширную ретроспективную программу, в которой прозвучат главные песни из богатого творческого наследия «Наутилуса». Это шанс вновь окунуться в мелодии, которые стали саундтреком для целого поколения.

Сцена и атмосфера

Спектакль обещает быть не только музыкальным, но и визуальным событием. Удивительное сценическое оформление создаст атмосферу, в которой зрители смогут полностью погрузиться в творчество Бутусова и Кормильцева.

Музыкальная история на все времена

Nautilus Pompilius — это не просто группа, а целая эпоха, полная сложностей и перемен, романтики и страстей. Их музыка стала источником вдохновения для сотен тысяч людей по всему миру. Каждый хит — это эмоции и воспоминания, которые навсегда останутся в сердцах слушателей, проходящих свой путь под их мелодии.

Не упустите возможность стать частью этой музыкальной истории! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 4 декабря
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
19:00 от 2500 ₽
Воронеж, 25 апреля
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
19:00 от 4500 ₽

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