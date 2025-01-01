Меню
Научное шоу «Ледниковый период»
Научное шоу «Ледниковый период»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Научное шоу «Ледниковый период»: магия сухого льда

«Ледниковый период» — это захватывающее научное шоу, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя. В этом представлении вы сможете увидеть удивительные эксперименты с сухим льдом, который является замороженным углекислым газом с температурой -78,5 градуса по Цельсию.

Уникальные эксперименты

Сухой лед удивителен тем, что при повышении температуры он переходит из твердого состояния в газообразное. Этот эффект создаёт массу визуальных чудес: вы увидите множество дыма, тумана и вулканов, возникающих из колб. Это не просто шоу — это настоящее погружение в мир науки!

Что вас ждёт на спектакле

В программе шоу — создание научной газировки с различными вкусами, надувание дымных мыльных пузырей и даже извержение настоящего мыльного вулкана. Каждый эксперимент наполнен интригой и открывает зрителям новые горизонты знаний о науке и природе.

Эмоции и впечатления

«Ледниковый период» не только информативен, но и невероятно увлекателен. Зрители получат массу положительных эмоций и впечатлений. Это шоу — уникальная возможность увидеть магию научного эксперимента и узнать много нового. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия в мир науки!

Расписание

В других городах

Волгоград, 5 октября
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
11:00 от 500 ₽
Волгоград, 19 октября
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
11:00 от 500 ₽
Волгоград, 14 декабря
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
11:00 от 500 ₽

