Спектакль Научное интерактивное шоу с мастер-классом от проекта “Шоу профессора Николя”

Приглашаем вас на увлекательное «Шоу профессора Николя», где наука становится настоящим искусством! Ведущие шоу с помощью захватывающих опытов продемонстрируют зрителям удивительные свойства звука.
Каждый зритель сможет стать частью научного эксперимента, работая в небольших группах. Кроме того, вы получите уникальный подарок — результат одного из опытов, который сможете забрать с собой!
Не забывайте, что девиз «Шоу профессора Николя» звучит так: «Наука — это здорово!» Это отличный способ провести время с семьей или друзьями и узнать что-то новое.
Обратите внимание, что билеты на мероприятие необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста. Не упустите возможность погрузиться в мир науки и развлечений!