Киноафиша Научное интерактивное шоу с мастер-классом от проекта “Шоу профессора Николя”

Спектакль Научное интерактивное шоу с мастер-классом от проекта “Шоу профессора Николя”

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Научное интерактивное шоу с мастер-классом в Зарядье

Приглашаем вас на увлекательное «Шоу профессора Николя», где наука становится настоящим искусством! Ведущие шоу с помощью захватывающих опытов продемонстрируют зрителям удивительные свойства звука.

Что вы узнаете на шоу?

  • Распространение звука: как звук движется и какие виды волн существуют.
  • Звук в вакууме: может ли звук существовать без воздуха?
  • Анатомия слуха: как мы слышим и какие характеристики имеет воздух.
  • Создание звука: как различные устройства могут генерировать звук.

Участие зрителей

Каждый зритель сможет стать частью научного эксперимента, работая в небольших группах. Кроме того, вы получите уникальный подарок — результат одного из опытов, который сможете забрать с собой!

Девиз шоу

Не забывайте, что девиз «Шоу профессора Николя» звучит так: «Наука — это здорово!» Это отличный способ провести время с семьей или друзьями и узнать что-то новое.

Важно знать

Обратите внимание, что билеты на мероприятие необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста. Не упустите возможность погрузиться в мир науки и развлечений!

