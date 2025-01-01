Мастер-класс по ракетостроению: полет в будущее

Приглашаем юных конструкторов и всех, кто мечтает о космосе, на увлекательный мастер-класс! Это идеальное место для того, чтобы почувствовать себя настоящим инженером-ракетостроителем.

Что вас ждет?

Сборка собственной модели ракеты своими руками.

Изучение принципа реактивного движения и понимание того, как и почему летают ракеты.

Этот мастер-класс — это не просто создание поделки. Это первый и важный шаг в развитии инженерного мышления и понимании фундаментальных физических законов, которые делают космические полеты возможными. Здесь каждый участник сможет погрузиться в мир науки и технологий, которые стоят за освоением космоса.

Зачем участвовать?

Это прекрасная возможность для юных талантов совершить свой первый шаг к покорению космоса. Мастер-класс гарантирует не только увлекательное времяпрепровождение, но и станут основой для будущих научных открытий.

Ждем всех, кто готов запустить свою первую ракету!