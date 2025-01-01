Меню
Научно-познавательное мероприятие «Создание ракеты»
6+
Мастер-класс по ракетостроению: полет в будущее

Приглашаем юных конструкторов и всех, кто мечтает о космосе, на увлекательный мастер-класс! Это идеальное место для того, чтобы почувствовать себя настоящим инженером-ракетостроителем.

Что вас ждет?

  • Сборка собственной модели ракеты своими руками.
  • Изучение принципа реактивного движения и понимание того, как и почему летают ракеты.

Этот мастер-класс — это не просто создание поделки. Это первый и важный шаг в развитии инженерного мышления и понимании фундаментальных физических законов, которые делают космические полеты возможными. Здесь каждый участник сможет погрузиться в мир науки и технологий, которые стоят за освоением космоса.

Зачем участвовать?

Это прекрасная возможность для юных талантов совершить свой первый шаг к покорению космоса. Мастер-класс гарантирует не только увлекательное времяпрепровождение, но и станут основой для будущих научных открытий.

Ждем всех, кто готов запустить свою первую ракету!

Октябрь
5 октября воскресенье
13:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽
13:45
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽
14:30
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽
7 октября вторник
15:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽
15:45
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽
16:30
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽
9 октября четверг
14:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽
14:45
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽
15:30
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽

Полнокупольная программа «Галактика и ее население»
12+
Лекция
Полнокупольная программа «Галактика и ее население»
12 октября в 19:20 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
Полнокупольная программа «В глубинах космоса & Космическая история России»
12+
Лекция
Полнокупольная программа «В глубинах космоса & Космическая история России»
31 октября в 12:00 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
12+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
10 октября в 20:30 Волгоградский планетарий
Билеты
