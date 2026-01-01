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Научно-познавательное мероприятие «Школа безопасности Хогвартс»
Киноафиша Научно-познавательное мероприятие «Школа безопасности Хогвартс»

Научно-познавательное мероприятие «Школа безопасности Хогвартс»

0+
Возраст 0+

О выставке

Магическое приключение в Волгоградском Планетарии

Профессиональные актёры перенесут юных зрителей в загадочный мир Хогвартса, полный магии и веселья. Яркие костюмы, захватывающая музыка и фантастический реквизит создадут уникальную атмосферу.

Увлекательные испытания

Каждое представление включает три увлекательные станции, где дети смогут узнать о правилах безопасности в игровой форме:

  • Магический светофор: Даже если палочка сломалась, ребёнок сам научится безопасно переходить дорогу.
  • Секреты безопасной норы: На практике отработаем, что делать, если ты один дома и кто-то звонит в дверь.
  • Тёмные искусства общения: Научим, как уверенно сказать незнакомцу «СТОП! Я ТЕБЯ НЕ ЗНАЮ!» и уверенно держать себя в подобных ситуациях.

Запоминающийся опыт

Самое важное в этом спектакле – дети не только слушают, но и активно участвуют, проживая каждый алгоритм самостоятельно. Это позволяет им запоминать важные навыки навсегда. Без скучных лекций и страха – только магия и польза!

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
26 сентября суббота
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 500 ₽
5 октября понедельник
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 500 ₽
6 октября вторник
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 500 ₽
7 октября среда
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 500 ₽
8 октября четверг
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 500 ₽
9 октября пятница
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 500 ₽
10 октября суббота
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 500 ₽

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