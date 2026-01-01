Профессиональные актёры перенесут юных зрителей в загадочный мир Хогвартса, полный магии и веселья. Яркие костюмы, захватывающая музыка и фантастический реквизит создадут уникальную атмосферу.
Каждое представление включает три увлекательные станции, где дети смогут узнать о правилах безопасности в игровой форме:
Самое важное в этом спектакле – дети не только слушают, но и активно участвуют, проживая каждый алгоритм самостоятельно. Это позволяет им запоминать важные навыки навсегда. Без скучных лекций и страха – только магия и польза!