Магическое приключение в Волгоградском Планетарии

Профессиональные актёры перенесут юных зрителей в загадочный мир Хогвартса, полный магии и веселья. Яркие костюмы, захватывающая музыка и фантастический реквизит создадут уникальную атмосферу.

Увлекательные испытания

Каждое представление включает три увлекательные станции, где дети смогут узнать о правилах безопасности в игровой форме:

Магический светофор: Даже если палочка сломалась, ребёнок сам научится безопасно переходить дорогу.

Даже если палочка сломалась, ребёнок сам научится безопасно переходить дорогу. Секреты безопасной норы: На практике отработаем, что делать, если ты один дома и кто-то звонит в дверь.

На практике отработаем, что делать, если ты один дома и кто-то звонит в дверь. Тёмные искусства общения: Научим, как уверенно сказать незнакомцу «СТОП! Я ТЕБЯ НЕ ЗНАЮ!» и уверенно держать себя в подобных ситуациях.

Запоминающийся опыт

Самое важное в этом спектакле – дети не только слушают, но и активно участвуют, проживая каждый алгоритм самостоятельно. Это позволяет им запоминать важные навыки навсегда. Без скучных лекций и страха – только магия и польза!