Научно-познавательное мероприятие «Лаборатория научных чудес»
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Научное шоу: удивительный мир открытий!

Приглашаем всех любителей науки и экспериментов на захватывающее мероприятие, которое изменит ваше представление о научных открытиях! Участники смогут познакомиться с самыми интересными и необычными экспериментами, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Удивительные эксперименты

В программе вас ждут:

  • Создание фонтана из пены;
  • Химический светофор, меняющий цвета;
  • Захватывающие «апельсиновые бомбы», которые взрываются весельем!

Научная основа

Но самое главное - ведущие объяснят, почему все эти удивительные явления происходят. Вы узнаете, какие законы физики и химии стоят за ними, и как их можно использовать в повседневной жизни. Наука - это не скучный учебник, а настоящий мир открытий и приключений!

Эмоции и впечатления

Приготовьтесь восхищаться, смеяться и удивляться! Никогда еще наука не была такой увлекательной и доступной. Не упустите шанс стать частью этого уникального мероприятия!

Расписание

В других городах

Волгоград, 7 сентября
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
11:00 от 500 ₽
Волгоград, 21 сентября
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
11:00 от 500 ₽
Волгоград, 2 ноября
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
11:00 от 500 ₽
Волгоград, 16 ноября
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
11:00 от 500 ₽
Волгоград, 30 ноября
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
11:00 от 500 ₽

