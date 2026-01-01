Оповещения от Киноафиши
Научно-познавательная лекция «Звезды и мифы»
12+
Возраст 12+

О выставке

Загадки звездного неба: лекция в Волгоградском планетарии

С давних времен люди смотрели на небо, задавая себе множество вопросов. Как узнать, где расположено то или иное созвездие? Почему они имеют такие названия и контуры? Звездное небо каждого сезона — это уникальная страница небесной книги, полная тайн и легенд.

Погружение в мир астрономии

На лекции Волгоградского планетария посетителей ждет увлекательное знакомство с созвездиями, которые можно увидеть на небе северного полушария Земли. Участники смогут узнать о том, как запомнить расположение звезд и научиться находить различные созвездия.

Легенды и мифы о звездах

Одним из самых интересных аспектов лекции станут греческие мифы, которые помогают понять, как люди в древности интерпретировали звездное небо. Эти легенды не только обогащают наше восприятие астрономии, но и делают изучение звезд увлекательным и доступным.

Не упустите возможность

Не упустите шанс погрузиться в волшебный мир астрономии и узнать больше о звездах и созвездиях. Лекция станет отличным способом провести вечер, расширив свои знания о небесных явлениях.

Приходите в Волгоградский планетарий и откройте для себя загадки звездного неба!

Март
24 марта вторник
14:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 500 ₽

