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Научно-познавательная лекция «Зоопарк на орбите»
Киноафиша Научно-познавательная лекция «Зоопарк на орбите»

Научно-познавательная лекция «Зоопарк на орбите»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Космическая эра: Путешествие в невесомость на лекции в Волгоградском планетарии

Приглашаем детей и их родителей на увлекательную познавательную программу, посвященную началу космической эры. Участники узнают о запуске первого искусственного спутника Земли, полете первого космонавта и работе космонавтов на орбитальных станциях.

Животные в космосе

Забавный факт: в космосе в условиях невесомости побывал целый зоопарк! Там находились бактерии, микроорганизмы, мухи, земноводные, крысы, мыши, черепахи, собаки, обезьяны и многие другие животные. Программа расскажет о полетах первых животных на геофизических ракетах и искусственных спутниках Земли.

Подготовка к полетам

Дети узнают, как животных готовили к полетам, как они чувствовали себя в невесомости и как сложилась их дальнейшая судьба. Мы также расскажем, какие животные летают в космос в наши дни и каких из них можно брать в длительные космические путешествия.

Корабли «Бион»

Особое внимание уделим космическим кораблям «Бион», которые играют важную роль в исследовании жизни в условиях невесомости. Это отличная возможность погрузиться в мир космоса и узнать о его тайнах!

Не упустите шанс расширить свои горизонты и узнать больше о захватывающих путешествиях в космосе!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 19 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 400 ₽

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