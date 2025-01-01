Космическая эра: Путешествие в невесомость на лекции в Волгоградском планетарии

Приглашаем детей и их родителей на увлекательную познавательную программу, посвященную началу космической эры. Участники узнают о запуске первого искусственного спутника Земли, полете первого космонавта и работе космонавтов на орбитальных станциях.

Животные в космосе

Забавный факт: в космосе в условиях невесомости побывал целый зоопарк! Там находились бактерии, микроорганизмы, мухи, земноводные, крысы, мыши, черепахи, собаки, обезьяны и многие другие животные. Программа расскажет о полетах первых животных на геофизических ракетах и искусственных спутниках Земли.

Подготовка к полетам

Дети узнают, как животных готовили к полетам, как они чувствовали себя в невесомости и как сложилась их дальнейшая судьба. Мы также расскажем, какие животные летают в космос в наши дни и каких из них можно брать в длительные космические путешествия.

Корабли «Бион»

Особое внимание уделим космическим кораблям «Бион», которые играют важную роль в исследовании жизни в условиях невесомости. Это отличная возможность погрузиться в мир космоса и узнать о его тайнах!

Не упустите шанс расширить свои горизонты и узнать больше о захватывающих путешествиях в космосе!